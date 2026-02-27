Nord Barese: finanziato il nuovo ospedale da 192,5 milioni di euro

BARI - Ilha trasmesso alil decreto di ammissione a finanziamento per la costruzione del, sbloccando un investimento complessivo di. La copertura sarà garantita per il(182.875.000 euro) e per il restante(9.625.000 euro).

Il provvedimento consente ora di indire la gara per la progettazione esecutiva e i lavori. La nuova struttura, classificata come DEA di I Livello (Dipartimento di Emergenza e Accettazione), sorgerà tra Bisceglie e Molfetta, servendo un bacino d’utenza di circa 250.000 persone.

Il progetto prevede una dotazione di circa 250 posti letto, con 14 discipline mediche e chirurgiche, servizio di oncologia per il trattamento chemioterapico, ambulatori per prestazioni in day service e supporto al ricovero, pronto soccorso con 10 posti letto, radiologia, laboratorio analisi e farmacia ospedaliera.

L’approvazione del finanziamento arriva dopo un complesso iter amministrativo condotto in collaborazione tra Ministero della Salute, Regione Puglia e ASL Bat. La fase successiva prevede l’indizione della gara e l’aggiudicazione dell’appalto integrato, di competenza della ASL Bat.

Secondo il cronoprogramma, il nuovo ospedale sarà operativo entro 6 anni e tre mesi, rappresentando un passo fondamentale per il potenziamento dell’offerta sanitaria nel Nord Barese.