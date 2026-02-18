Bari, madre e figlio arrestati per spaccio di droga nel quartiere Libertà

BARI - Nella serata di ieri, gli agenti delladi Bari hanno fermato un uomo nel quartiere Libertà, insospettiti da strani movimenti presso la sua abitazione.

Dai controlli è emerso che l’uomo era in possesso di sostanze stupefacenti, mentre la madre aveva tentato di disfarsi di una busta tra le auto in sosta. All’interno sono stati trovati oltre 110 grammi di hashish, suddivisi in piccole dosi, un bilancino di precisione e 225 euro, presumibilmente frutto dell’attività illecita. Tutti i materiali e il denaro sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

Madre e figlio sono stati arrestati e questa mattina si sono presentati davanti all’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto le condanne: 2 anni e mezzo ai domiciliari per il figlio e 1 anno e mezzo con obbligo di firma e dimora per la madre.