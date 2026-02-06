Bari, inseguimento sulla tangenziale: auto si schianta contro un palo, conducente ferito arrestato

BARI - Attimi di tensione ieri pomeriggio a Bari, quando un inseguimento sulla tangenziale in direzione sud si è concluso in modo spettacolare all’altezza dell’Ikea. Durante la fuga, l’auto coinvolta è finita contro un palo dell’Enel vicino allo svincolo per Taranto.

Il conducente, un uomo, è stato estratto dalla vettura in condizioni di ferita ed è stato immediatamente bloccato dagli agenti di Polizia presenti sul posto. Dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza.

Le forze dell’ordine hanno poi perlustrato l’area circostante alla ricerca di eventuali complici e di oggetti, come armi o refurtiva, che il conducente avrebbe tentato di disfarsi durante la fuga.

Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e motivazioni dell’inseguimento, mentre la Polizia prosegue i controlli sul territorio per individuare eventuali coinvolti nell’episodio.