Nel segno di Mozart, il Conservatorio Tito Schipa inaugura l’anno accademico al Politeama

Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, inaugura l’Anno Accademico 2025/2026 con un concerto sinfonico in programma mercoledì 11 febbraio, alle 20.30, al Teatro Politeama Greco di Lecce.L’appuntamento inaugurale affida alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart il compito di aprire ufficialmente il nuovo anno di studi, proponendo un programma che comprende l’Ouverture da Les petits riens e la Musica per una pantomima di Carnevale K 446 (K⁶ 416d), pagina affascinante e rara del catalogo mozartiano. Composta nel 1783 per una pantomima carnevalesca, eseguita per la prima volta il lunedì grasso del 3 marzo di quell’anno, l’opera è giunta fino a noi in forma incompleta, ma conserva una straordinaria ricchezza di suggestioni drammaturgiche e musicali, dalle quali lo stesso Mozart trasse spunto per lavori successivi.Protagonista della serata è l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, formazione composta da studenti dei Corsi Accademici di primo e secondo livello e da docenti dell’Istituto, impegnata da anni in un’intensa attività concertistica sul territorio. L’orchestra è diretta da Giovanni Pellegrini, docente del Conservatorio e musicista di consolidata esperienza nazionale e internazionale. La messa in scena è realizzata in collaborazione con AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore, con il coinvolgimento degli attori e delle attrici.L’evento è patrocinato dal Comune di Lecce.La Pantomima, conosciuta anche con il nome Pantalone e Colombina, verrà eseguita nella ricostruzione orchestrale curata da Michele Nitti per una formazione classica con archi, legni, corni, trombe e timpani. Questa versione non si limita a una ricostruzione “in stile”, ma inserisce, all’interno della struttura melodica e tonale definita dal genio di Salisburgo, diverse autocitazioni mozartiane, tra cui l’ouverture da Le nozze di Figaro, l’aria buffa “Non più andrai, farfallone amoroso” e il celebre incipit della Sinfonia n. 40 K 550, accanto a elementi armonici e timbrici di rottura e modernità, affidati a strumenti come arpa, vibrafono, mandolino e glockenspiel, senza tradire lo spirito originale dell’opera.Il concerto inaugurale rappresenta un momento simbolico per il Conservatorio Tito Schipa, che apre il nuovo anno accademico riaffermando il valore della formazione orchestrale, della ricerca artistica e del dialogo tra musica, teatro e didattica, nel segno di una tradizione viva e in continua evoluzione.L’ingresso è gratuito su invito da ritirare presso il Conservatorio.