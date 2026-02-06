San Severo, arrestata 41enne con 9 kg di eroina e 58mila euro nascosti nella lavatrice

SAN SEVERO - A San Severo i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno arrestato una donna di 41 anni, trovata in possesso di 9 chili di eroina e 58mila euro in contanti, nascosti nella lavatrice.

L’operazione è il risultato di indagini mirate che hanno seguito un canale diretto di collegamento tra la cittadina abruzzese e quella pugliese. La droga era confezionata in buste e ancora in fase di lavorazione. I militari hanno sequestrato anche una grossa pressa che sarebbe stata utilizzata per realizzare i panetti. Il denaro contante era avvolto in una coperta e riposto all’interno della lavatrice.

La donna è stata trasferita alla Casa Circondariale di Foggia e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.