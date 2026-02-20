Foggia, al via la XVIII edizione del Concorso musicale “Umberto Giordano”

FOGGIA - È pronta la XVIII edizione del prestigioso Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, rivolto a giovani musicisti e cantanti provenienti da tutta Italia. La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 si terrà il 23 febbraio alle ore 10.00 nella Sala Giunta del Comune di Foggia.

Durante l’incontro con i giornalisti saranno illustrate le principali novità del programma, i nomi dei giurati e dei componenti delle Commissioni delle varie sezioni, tutti artisti di rilievo del panorama musicale nazionale e internazionale.

Alla presentazione parteciperanno la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Cultura Alice Amatore, la presidente dell’Associazione “Suoni del Sud” Libera Granatiero, il direttore artistico del Concorso Lorenzo Ciuffreda e il presidente del contest Gianni Cuciniello.

Il Concorso è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud” in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro “Umberto Giordano”, il Premio 10 e Lode e il Premio G. Clemente Santangelo.