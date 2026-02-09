Feste di laurea sostenibili, accordo tra UniBa e Comune di Bari: verso regole green e più decoro urbano

BARI – Trasformare i festeggiamenti di laurea in occasioni di educazione ambientale e rispetto degli spazi pubblici. È questo l’obiettivo condiviso da Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Comune di Bari, che nei giorni scorsi si sono incontrati nel Salone degli Affreschi per avviare un percorso comune all’insegna della sostenibilità e della vivibilità urbana.

All’incontro hanno preso parte il rettore Roberto Bellotti, l’assessora al Clima, Transizione Ecologica e Ambiente Elda Perlino, l’assessora alla Vivibilità Urbana e Protezione Civile Carla Palone e la referente master di Plastic Free Silvana Mitolo.

Il rettore Bellotti ha illustrato le prime azioni già avviate insieme al Comune per migliorare sicurezza e decoro nell’area di piazza Cesare Battisti, tra cui interventi per evitare bivacchi e il progetto di apertura dei portoni dell’Ateneo sulla piazza con la creazione di un hub museale accessibile al pubblico. In attesa dell’approvazione di un regolamento dedicato ai festeggiamenti sostenibili, l’Università rinnoverà l’invito a studenti e famiglie a celebrare in modo responsabile e rispettoso dell’ambiente, facendosi carico, in questa fase iniziale, delle spese di pulizia della piazza durante le sedute di laurea.

UniBa sta inoltre lavorando con l’organizzazione Plastic Free alla definizione di linee guida che rendano i festeggiamenti più sostenibili, promuovendo comportamenti in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con una visione di Ateneo sempre più green.

L’assessora Elda Perlino ha sottolineato come la sostenibilità rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale: l’obiettivo non è limitare i momenti di festa ma incoraggiare abitudini più consapevoli nell’uso dei prodotti e degli spazi pubblici, all’interno di una collaborazione più ampia con università e centri di ricerca per promuovere interventi integrati di rigenerazione urbana e sociale.

Sul fronte della sensibilizzazione, Plastic Free ha evidenziato l’avvio di un percorso con l’Università per coinvolgere direttamente gli studenti nelle attività di cura del territorio e ridurre l’impatto ambientale dei festeggiamenti, in particolare nell’area di piazza Cesare Battisti e nel centro cittadino. L’obiettivo condiviso è rendere le celebrazioni di laurea momenti di festa responsabili, sostenibili e rispettosi della città.