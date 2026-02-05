Castellana Grotte, il commento della consigliera Valerio sul rimpasto di giunta

CASTELLANA GROTTE - A oltre 50 giorni dalle dimissioni della vicesindaco Stella Stefanelli, Castellana Grotte ha finalmente una giunta completa. La consigliera d’opposizione Cinzia Valerio commenta con toni critici la nomina di Virginia Dibello a terza vicesindaco in meno di quattro anni, definendo l’operazione un “consolidamento della maggioranza” che lascia perplessi.

Valerio sottolinea come la lunga crisi, gestita senza dichiarazioni ufficiali del sindaco nei consigli comunali con giunta monca, evidenzi l’instabilità politica e il vizio di distribuire incarichi e prebende senza continuità. La consigliera evidenzia inoltre il comportamento del candidato sindaco Domenico Quaranta, definito incoerente, e critica chi ha atteso anni “in panchina” per sostenere un’amministrazione che ritiene fallimentare.

Secondo Valerio, l’operazione mira a consolidare solo la posizione del sindaco Ciliberti, più che la coesione della maggioranza, come dimostrano le assenze dei rappresentanti di centrosinistra alla conferenza stampa. La ricerca della riconferma del sindaco sarebbe alla base del rimpasto, descritto come un tentativo di persuadere gli assenti che i giochi siano già fatti.

La consigliera conclude affermando che Castellana Grotte merita “persone competenti e coerenti” in grado di rispondere ai bisogni della città, e che continuerà a monitorare e proporre iniziative nell’interesse dei cittadini, senza fare sconti a nessuno.