Manduria, scritta offensiva contro dirigente di polizia: indaga la Digos

MANDURIA – Un messaggio offensivo e a sfondo sessista è stato rivolto alla dirigente del commissariato di polizia di Manduria. La scritta, realizzata con vernice verde, è comparsa su un muro lungo la strada Avetrana-Torre Lapillo nella notte tra sabato e domenica.

Sull’episodio indaga la Digos, che sta acquisendo elementi utili, anche tramite eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Tra le piste seguite dagli investigatori c’è quella che porta ad ambienti della tifoseria del Manduria, dal momento che negli ultimi due anni la dirigente ha proposto circa quaranta Daspo, provvedimenti che hanno inciso sugli equilibri del tifo organizzato locale.