Bari, ragazza aggredita e derubata vicino al Teatro Petruzzelli

BARI – Una giovane è statala scorsa notte nei pressi dela Bari. La ragazza ha raccontato l’episodio attraverso un post nel gruppo Facebook Comitato Salvaguardia Zona Umbertina.

Secondo quanto riportato, alcuni giovani di origine tunisina avrebbero iniziato una lite con alcuni amici della vittima, durante la quale la ragazza sarebbe stata colpita e le sarebbe stata strappata una collana con ciondolo di valore sentimentale, ereditata dai nonni.

L’aggressione è avvenuta intorno all’1:15 di notte, non lontano dal Piccolo Bar. La giovane ha precisato di non essere stata direttamente coinvolta nella rissa e di aver subito il furto in modo casuale.

La polizia è stata avvisata e la vittima procederà con la denuncia nelle prossime ore. La ragazza ha chiesto anche la collaborazione dei cittadini: chi dovesse notare i responsabili o gli oggetti sottratti è invitato a segnalarlo alle autorità competenti.