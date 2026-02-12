La mafia affrontata con ironia e sensibilità in “Minchia Signor Tenente”
BARI – Venerdì 20 febbraio al Teatro Abeliano di Bari, nell’ambito della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e Canzoni”, sarà in scena lo spettacolo “Minchia Signor Tenente”, scritto e interpretato da Antonio Grosso. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Echo Events, presieduta da Donato Sasso, con la direzione artistica di Fabiano Marti.
Il lavoro affronta il tema delicato della mafia con intelligenza, ironia e sensibilità. Ispirato all’omonima canzone di Giorgio Faletti, seconda al Festival di Sanremo 1994, lo spettacolo racconta la vita quotidiana di una piccola stazione dei carabinieri in Sicilia negli anni Novanta. Una routine ordinaria e divertente viene improvvisamente sconvolta dalla presenza di un latitante e dalla morte di giovani militari.
Sotto la regia di Nicola Pistoia, “Minchia Signor Tenente” mette in luce il valore della legalità e il coraggio silenzioso di chi la difende ogni giorno. Al centro della storia ci sono i carabinieri: uomini e donne dediti al loro lavoro, spesso invisibili, ma fondamentali per la sicurezza della comunità.
La commedia alterna siparietti brillanti, giochi di parole e gag dialettali, restituendo una quotidianità fatta di piccoli gesti, complicità e ingenuità. Il linguaggio diretto e popolare di Grosso racconta l’umanità prima ancora della divisa, mantenendo intatta la forza del testo scritto nel 2008.
In scena, accanto all’autore, un cast affiatato composto da Gaspare Di Stefano, Francesco Nannarelli, Cristian Di Sante, Francesco Siggillino, Martina Zuccarello, Antonello Pascale e Natale Russo. Il risultato è uno spettacolo che diverte, emoziona e invita a guardare con occhi nuovi chi ogni giorno protegge la comunità lontano dai riflettori.
Biglietti: disponibili sul circuito Vivaticket
Luogo: Teatro Abeliano – Via Padre Kolbe 3, Bari
Orario: ore 21:00 (ingresso a pagamento)
Info: 3392438891