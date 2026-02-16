Bari: sequestrati 100 kg di pescato e reti a strascico illegali
BARI - La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato circa 100 chilogrammi di pescato insieme a 5 reti a strascico, elevando sanzioni per un totale di 30.000 euro. L’operazione, coordinata dal Roan, ha permesso di accertare quattro violazioni al divieto di pesca a strascico in aree soggette a limitazioni.
Oltre al sequestro, sono state applicate sanzioni accessorie nei confronti dei capibarca e degli armatori coinvolti. La pesca a strascico illegale, praticata vicino alla costa o durante le giornate di fermo biologico, rappresenta infatti una seria minaccia per l’ecosistema marino.
Tags: Bari CRONACA LOCALE