Foggia: sequestrato un compendio aziendale da 600mila euro a un presunto esponente della criminalità foggiana
FOGGIA - La Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Bari, ha sequestrato un compendio aziendale del valore di circa 600.000 euro a un presunto esponente della criminalità foggiana. L’uomo è ritenuto a capo di un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione illecita di gasolio agricolo sottratto al pagamento delle imposte.
Le indagini hanno evidenziato la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, nonché l’utilizzo dei beni per attività illecite o per il reimpiego di proventi criminali.
Tags: CRONACA LOCALE Foggia