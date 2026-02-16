Foggia: sequestrato un compendio aziendale da 600mila euro a un presunto esponente della criminalità foggiana

Pubblicato:


FOGGIA - La Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Bari, ha sequestrato un compendio aziendale del valore di circa 600.000 euro a un presunto esponente della criminalità foggiana. L’uomo è ritenuto a capo di un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione illecita di gasolio agricolo sottratto al pagamento delle imposte.

Le indagini hanno evidenziato la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, nonché l’utilizzo dei beni per attività illecite o per il reimpiego di proventi criminali.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post