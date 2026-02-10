Bari, uomo precipita da diversi metri: indagini su possibile collegamento con un tentato furto

BARI - Restano gravi le condizioni dell’uomo di, ricoverato nel reparto dicon diverse fratture, probabilmente riportate a seguito di una caduta da diversi metri di altezza. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso domenica scorsa da alcuni familiari.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto e verificano un possibile collegamento tra la caduta e un tentativo di furto ai danni di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Ravanas, nel quartiere Libertà.

In queste ore i militari dell’Arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per raccogliere elementi utili alle indagini e chiarire le circostanze dell’episodio.