Bari, uomo precipita da diversi metri: indagini su possibile collegamento con un tentato furto
BARI - Restano gravi le condizioni dell’uomo di 51 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari con diverse fratture, probabilmente riportate a seguito di una caduta da diversi metri di altezza. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso domenica scorsa da alcuni familiari.
La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto e verificano un possibile collegamento tra la caduta e un tentativo di furto ai danni di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Ravanas, nel quartiere Libertà.
In queste ore i militari dell’Arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per raccogliere elementi utili alle indagini e chiarire le circostanze dell’episodio.
