Trinitapoli piange Padre Francesco Milillo, frate cappuccino e parroco

TRINITAPOLI – È morto nel pomeriggio di ieri, religioso dell’Ordine deie parroco della parrocchiadi Trinitapoli. Il sacerdote si è spento nell’di Bari, dove era ricoverato.

Originario di Sammichele di Bari, aveva 59 anni. La salma è stata composta nella cripta della basilica Santa Fara di Bari, dove la comunità religiosa e i fedeli possono rendergli omaggio.

L’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ha invitato i fedeli alla preghiera di suffragio e di ringraziamento per il servizio pastorale del frate cappuccino, esprimendo vicinanza ai familiari e alla comunità dei Frati Minori Cappuccini. Le esequie saranno celebrate lunedì 9 febbraio alle 16.30 nella basilica Santa Fara di Bari.

La Città di Trinitapoli è in lutto per la scomparsa di Padre Francesco, ricordato per la sua testimonianza di fede vissuta con gioia, semplicità e profonda umanità. Il Sindaco Francesco di Feo, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha espresso il cordoglio della città:

"Oggi salutiamo un uomo speciale che ci ha insegnato che la fede è, prima di tutto, gioia. Padre Francesco lascia un’eredità preziosa fatta di sorrisi, musica e vitalità. Alla famiglia e alla comunità dei Frati Cappuccini giunga l’abbraccio sincero di tutta Trinitapoli."

L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore della famiglia e della comunità dei Frati Cappuccini, ricordando Padre Francesco come un pastore amato e un esempio autentico di fede gioiosa.