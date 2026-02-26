Bari, XIX Congresso della FENEALUIL Bari, dal titolo 'Insieme per Costruire'



BARI - Si terrà venerdì 27 febbraio 2026, presso il Mövenpick Hotel di - Si terrà venerdì 27 febbraio 2026, presso il Mövenpick Hotel di Bari (Via Francesco Lombardi, 13 ), il XIX Congresso della FENEALUIL Bari, dal titolo “Insieme per Costruire”, un appuntamento centrale per il confronto sul presente e sul futuro del settore delle costruzioni e per il rafforzamento dell’impegno sindacale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.





Il Congresso rappresenta un momento di grande partecipazione democratica e di condivisione, durante il quale saranno analizzate le principali sfide del comparto edile: sicurezza nei cantieri, qualità del lavoro, innovazione, sostenibilità e prospettive occupazionali in un contesto economico in continua evoluzione.





I lavori prenderanno il via alle ore 8:45 con la registrazione delle delegate e dei delegati, seguita alle ore 9:00 dall’apertura ufficiale e dall’elezione della presidenza e delle commissioni.





La relazione introduttiva sarà affidata a Saverio Loiudice, Segretario Generale FENEALUIL Bari. I lavori saranno presieduti da Pierpaolo Frisenna, Segretario Organizzativo Nazionale FENEALUIL.





Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Bari, Vito Leccese, e dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Domenico Scaramuzzi.





Interverranno inoltre rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro, tra cui:Michele Campanelli, Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bari-BAT Raffaello Bellino, Direttore SPESAL Bari Area Sud Stefano Frontini, Segretario Generale UR UIL Puglia Bari e BAT Ivo Fiore, Segretario Organizzativo FENEALUIL Puglia.





Seguiranno gli interventi delle delegate e dei delegati e le fasi congressuali dedicate all’approvazione dei documenti, all’elezione degli organismi statutari e del Segretario Generale, della Segreteria e del Tesoriere.





I lavori si concluderanno alle ore 13:30 con l’intervento di Mauro Franzolini, Segretario Generale Nazionale FENEALUIL.





Il Congresso si propone come un momento di unità e responsabilità collettiva per rafforzare il ruolo del sindacato e costruire, insieme, nuove prospettive di sviluppo, diritti e dignità per tutto il settore delle costruzioni.