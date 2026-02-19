Leo: 'La Commissione Bilancio approva all’unanimità la cancellazione della restituzione di liquidità allo Stato'



Questa mattina la Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Puglia – riunitasi per la prima volta – ha approvato all'unanimità la cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte della Puglia allo Stato.





"Una importante opportunità per le Regioni, consentita dalla Legge di Bilancio nazionale approvata dal Parlamento a fine dicembre 2025, che la Regione Puglia intende cogliere subito e che rappresenta un buon esempio di collaborazione interistituzionale e politica" commenta l’assessore regionale al Bilancio e Personale Sebastiano Leo, esprimendo piena soddisfazione per il voto unanime della Commissione.





"Nel tempo le Regioni avevano accumulato importanti pendenze nei confronti dello Stato centrale, dovute a delle anticipazioni di liquidità in favore delle aziende sanitarie che i Governi nazionali avevano trasferito agli enti regionali. La legge di Bilancio 2026, approvata a dicembre scorso, ci consente di cancellare questo debito dai nostri libri contabili con conseguente accollo del debito da parte dello Stato, trasformando il rimborso del debito assunto in un contributo alla finanza pubblica di pari importo. Questa operazione – continua Leo – apparentemente neutra, in realtà aumenta la nostra capacità di spesa per investimenti".





"In sintesi, stiamo trasformando un vecchio debito in un accordo di stabilità con lo Stato. È un atto di buon senso amministrativo che rende la Regione Puglia più solida finanziariamente e più snella nelle sue procedure di bilancio. Questa operazione ci consente di semplificare il bilancio regionale, eliminando una posta debitoria storica e i relativi accantonamenti tecnici, garantendo al contempo la stabilità dei saldi di finanza pubblica attraverso un limite di spesa coerente con le nostre capacità programmatorie".





"Voglio ringraziare – ha concluso l’assessore Leo - tutti i componenti della Commissione per il clima di collaborazione istituzionale e auguro buon lavoro a ciascuno di loro e al presidente Ubaldo Pagano. Sono certo che continueremo a lavorare insieme, con serietà e spirito costruttivo, nell’interesse della Puglia".