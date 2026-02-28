Arte, nasce a Bitritto il 'Bit Museum'



Spazio espositivo permanente per arte inclusiva e artigianato riciclato





BITRITTO (BA) - La Pietra Scartata OdV apre a Bitritto (BA) il “Bit Museum”, uno spazio espositivo permanente e non profit dedicato all’arte inclusiva, all’artigianato locale e alle opere realizzate con materiali riciclati nei laboratori di arteterapia dell’associazione.





Il nuovo spazio, situato in Piazza Umberto I, 54, accoglierà opere di artisti emergenti e veterani, con particolare attenzione a tecniche artistiche accessibili e inclusive. L’obiettivo è promuovere creatività, sostenibilità e partecipazione, offrendo un luogo stabile in cui talenti spesso invisibili possano finalmente esporre.





L’1-2-3 marzo 2026 si terrà la prima mostra tematica, dedicata alle rappresentazioni mariane: saranno esposte statue della Madonna nelle diverse declinazioni iconografiche dei paesi pugliesi, dalla Capitanata al Salento.





Il “Bit Museum” sarà inoltre uno spazio sociale aperto alla comunità, con un ricco programma di iniziative: attività di baratto solidale per contrastare spreco e povertà; laboratori di arteterapia per tutte le età, condotti dalla volontaria specializzata Mirella Ancona; presentazioni, letture di poesie, proiezioni e testimonianze artistiche; concorsi creativi per bambini.





L’apertura del museo nasce dalla volontà dei volontari di proteggere e valorizzare la cultura e la tradizione locale, offrire opportunità espositive a artisti non noti, spesso privi di spazi, promuovere la sostenibilità ambientale attraverso il riuso dei materiali e favorire l’inclusione delle persone fragili tramite laboratori di arteterapia.





Artisti e creativi sono invitati a proporre le proprie opere per mostre personali o collettive.