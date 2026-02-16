Foggia ko allo “Zaccheria”: l’Atalanta Under 23 passa 1-0 con Panada
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia Calcio perde 0-1 contro l’Atalanta Under 23 allo “Zaccheria” nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C.
Nel primo tempo, al 3’ Misitano per gli ospiti calcia di destro senza inquadrare la porta. Al 13’ Cangiano va vicino al gol per i rossoneri, mentre al 22’ è Tommasini a sfiorare la rete. Al 36’ Levak, per l’Atalanta Under 23, non riesce a concretizzare una buona occasione.
Nella ripresa, al 13’, arriva il gol decisivo: Panada porta in vantaggio i bergamaschi con una conclusione di destro da fuori area. Un minuto dopo Ghislandi non sfrutta una chance per raddoppiare. Il Foggia prova a reagire: al 17’ Petermann manca il pari di poco, al 21’ Menegazzo spreca da posizione favorevole. Nel finale, al 36’, Navarro sfiora lo 0-2, mentre al 45’ Tommasini va vicino al pareggio.
In classifica il Foggia resta ultimo con 22 punti. L’Atalanta Under 23 sale a quota 30, dodicesima insieme al Sorrento Calcio.
Nella ventottesima giornata, domenica 22 febbraio alle 17.30, il Foggia sarà impegnato allo “Scida” contro il Crotone.