Massimo Ghini e Galatea Ranzi in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle con la commedia 'Il vedovo' tratta dal celebre film di Dino Risi



GIOIA DEL COLLE (BA) - Il quarto appuntamento di prosa della stagione 2025/2026 segnerà un gradito ritorno al Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle. - Il quarto appuntamento di prosa della stagione 2025/2026 segnerà un gradito ritorno al Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle.





Dopo il grande successo ottenuto con Paolo Ruffini in “Quasi amici” nel 2024, sabato 7 febbraio 2026 Massimo Ghini porterà in scena “Il vedovo”, esilarante commedia tratta dal capolavoro cinematografico del regista Dino Risi.





Affiancato da un cast d’eccezione composto da Galatea Ranzi, Pier Luigi Misasi, Leonardo Ghini, Diego Sebastian Misasi, Giulia Piermarini, Tony Rucco e Luca Scapparone, il noto regista e attore romano vestirà i panni di Alberto Nardi, un industriale megalomane con scarso senso degli affari intento ad escogitare piani improbabili con i suoi collaboratori maldestri per ereditare gli ingenti capitali di sua moglie.





Prima di salire sul palco, Massimo Ghini e Galatea Ranzi dialogheranno con il consigliere delegato alla Cultura Lucio Romano e l’avv. Vito Sportelli in un incontro aperto al pubblico che si terrà, a partire dalle ore 18:45, nel foyer superiore del Teatro comunale Rossini.

Per procedere all’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro comunale Rossini, che sarà aperto al pubblico nei giorni e nelle fasce orarie indicate di seguito:

- domani, mercoledì 4 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

- venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 19:00;

- sabato 7 febbraio 2026, giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 18:30.





I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-vedovo/291389













Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle













Tel. 0803484453