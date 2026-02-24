Bitonto, “Cortili Aperti 2026” celebra il Barocco il 23 e 24 maggio: studenti protagonisti e dedica a Silvana Dimundo

BITONTO – Sarà ilil tema della dodicesima edizione di, in programma il 23 e 24 maggio prossimi, sotto l’egida dell’e con il sostegno del Comune di Bitonto. L’evento, inserito nella, trasforma la città in un grande museo a cielo aperto, accogliendo migliaia di visitatori tra palazzi storici, chiese, monumenti e cortili spesso nascosti.

Un primo incontro operativo si è tenuto nella Sala degli Specchi del Comune, con la partecipazione degli assessori Dalila Cariello e Christian Farella, dell’organizzatrice Lucia Achille e dei referenti delle scuole locali, che formeranno le “sentinelle della bellezza”. L’edizione di quest’anno sarà dedicata a Silvana Dimundo, recentemente scomparsa, comandante della Polizia locale che aveva sostenuto la manifestazione.

"In questa dodicesima edizione abbiamo deciso di rivolgere l’attenzione al Barocco, che a Bitonto vanta numerose testimonianze di grande fascino – spiega Lucia Achille –. Gli studenti, nostri “novelli ciceroni”, saranno protagonisti anche attraverso un concorso creativo che permetterà di raccontare il Barocco tramite testi, poesie, podcast, canzoni o video, con premi per ogni categoria".

Numerosi istituti bitontini hanno confermato la loro partecipazione: Liceo Classico “C. Sylos”, Istituto Tecnico Economico “Vitale Giordano”, I.I.S.S. “Volta-De Gemmis”, Liceo Scientifico-Artistico “Galileo Galilei”, I.C. “Sylos”, I.C. “Modugno – Rutigliano-Rogadeo”, I.C.“Cassano-De Renzio”, I.C. “Caiati-Don Tonino Bello” di Palombaio-Mariotto e Benjamin Franklin Institute.

Gli organizzatori stanno già definendo il programma completo degli eventi e delle visite guidate, con particolare attenzione a sicurezza, viabilità e assistenza sanitaria. "Bitonto Cortili Aperti continua a crescere, promuovendo il turismo culturale e valorizzando il patrimonio artistico della città – sottolinea Elvira Caputi Iambrenghi –. Verrà premiato il cortile più curato con la targa “Cortile Aperto dell’anno”".

L’edizione 2026 si preannuncia così un’occasione unica per riscoprire le bellezze barocche di Bitonto, coinvolgendo attivamente studenti, cittadini e visitatori, in memoria di chi ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio locale.