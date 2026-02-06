Bitonto, rafforzati i controlli della Polizia: 567 persone identificate, 288 veicoli controllati e sequestri di droga e auto

BITONTO – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio di Bitonto e nelle frazioni di Mariotto e Palombaio, nonché nella zona ex 167, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. L’iniziativa, voluta dal Questore di Bari Annino Gargano a seguito dei recenti episodi delittuosi, ha visto l’impiego sinergico degli agenti del Commissariato di P.S. di Bitonto e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”.

Nel periodo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, le attività di prevenzione e controllo hanno permesso di identificare 567 persone, di cui 243 con precedenti di Polizia, e di controllare 288 veicoli attraverso 20 posti di blocco mirati.

Numerose perquisizioni personali e domiciliari, 14 in totale, hanno consentito di colpire canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Durante le operazioni sono state elevate sanzioni amministrative per possesso di marijuana e cocaina ad uso personale. Sul fronte del Codice della Strada, sono stati sequestrati cinque veicoli privi di assicurazione, effettuato un fermo amministrativo e recuperate cinque auto di provenienza furtiva restituite ai legittimi proprietari.

Inoltre, nell’ambito di un controllo integrato con la Polizia Locale e la Motorizzazione Civile, sono stati verificati monopattini e biciclette elettriche, con nove sanzioni per mancato uso del casco e il sequestro di un mezzo non conforme alla normativa, a tutela della pubblica incolumità.

“L’impegno della Questura di Bari prosegue senza sosta”, ha sottolineato il Questore Gargano. “La pressione costante sul territorio e la capillarità delle verifiche rappresentano la risposta più efficace per ripristinare la legalità e accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini”.