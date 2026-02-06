Trani, il Questore Fabbrocini incontra gli studenti del Liceo “De Sanctis”: riflessioni sulla vocazione e l’impegno civile

TRANI – Nel pomeriggio di ieri, il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, dott. Alfredo Fabbrocini, ha partecipato all’incontro dal titolo “Una scelta vocazionale. Incontro con il Questore della Provincia BAT”, ospitato presso l’Aula Magna del Liceo Statale Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “Francesco De Sanctis” di Trani, con il patrocinio del Comune.

All’iniziativa, inserita nel programma di orientamento per le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, hanno preso parte il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Valente, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale BAT Dott. Domenico Pignotti, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro e l’Assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Puglia Debora Ciliento. L’incontro è stato moderato dal giornalista Aldo Losito, redattore de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Nel corso del dialogo, il Questore Fabbrocini ha raccontato le tappe principali della propria carriera in Polizia, illustrando come la scelta consapevole dei valori guida l’attività quotidiana dell’Amministrazione. Successivamente, gli studenti hanno partecipato a un momento di confronto aperto, ponendo domande e condividendo riflessioni sul ruolo della Polizia di Stato nella società. Il Questore ha risposto con disponibilità, invitando i giovani a seguire le proprie inclinazioni personali e a investire nella costruzione del loro futuro.

All’incontro hanno preso parte anche l’Assessore alla Polizia Locale e Viabilità del Comune di Trani, Avv. Cecilia Di Lernia, e il Prof. Domenico Parente, che hanno espresso apprezzamento per la disponibilità del Questore a condividere la propria esperienza, offrendo spunti concreti per la crescita personale e formativa degli studenti.

L’iniziativa ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e scuola, promuovendo percorsi di consapevolezza e responsabilità tra le nuove generazioni che si apprestano a compiere scelte fondamentali per il loro presente e futuro.