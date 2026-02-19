Blackout nelle contrade, confronto con Enel: al via il piano di potenziamento della rete elettrica ad Ostuni



Si è tenuto presso il Comune di Ostuni un incontro operativo tra il Sindaco Angelo Pomes, l'Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia, l'Assessore all'Ambiente Fabrizio Monopoli e i rappresentanti di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione.





Il confronto si è reso necessario perché, negli ultimi tempi, soprattutto nelle contrade, si sono registrate gravi e prolungate interruzioni dell’energia elettrica che hanno comportato disagi e difficoltà per le famiglie e per le attività produttive. In alcuni casi, come riferito da Enel, le criticità sono state ulteriormente aggravate da condizioni metereologiche particolarmente avverse nonché dalla presenza massiccia di storni che, posandosi sulle linee elettriche e sollevandosi simultaneamente, hanno determinato sbalzi di tensione e improvvise interruzioni del servizio. Una situazione non più tollerabile, che ha reso indispensabile richiedere con urgenza l’incontro al fine di individuare soluzioni concrete e definitive. L’occasione è stata utile per conoscere nel dettaglio il piano di investimenti 2025-2028 di Enel, per un importo di circa 10 milioni di euro, che prevede un ammodernamento strutturale della rete elettrica cittadina, con l’obiettivo di garantire stabilità del servizio, sicurezza delle infrastrutture e un sistema finalmente adeguato alle esigenze del territorio.





Il piano prevede interventi su circa 70 chilometri di rete: 30 chilometri di linee aeree nelle zone rurali e marine, di cui 15 già completati, e 40 chilometri di cavi interrati di media tensione nel centro urbano e nelle marine, con 11 chilometri già realizzati. Un investimento strategico che punta a rendere la rete più moderna, più sicura e meno vulnerabile agli eventi atmosferici e alle criticità che negli anni hanno generato disservizi.





La rete esistente, in larga parte risalente a oltre cinquant’anni fa, richiede un intervento strutturale non più rinviabile. È emersa con chiarezza la necessità di un ammodernamento immediato attraverso interventi mirati e programmati, riducendo al minimo i tempi di sospensione del servizio e concentrando eventuali interruzioni nelle fasce orarie di minore necessità energetica. Particolare attenzione è riservata al Centro Storico, dove è in fase di istruttoria la realizzazione di tre nuove cabine secondarie e la ristrutturazione con automazione di nove cabine esistenti, consentendo una gestione da remoto e una significativa riduzione dei tempi di ripristino in caso di guasti.





Nella parte conclusiva dell’incontro è stato affrontato il tema dei cantieri e dei ripristini stradali. L’Amministrazione ha richiesto con fermezza che ogni intervento venga seguito da ripristini eseguiti a regola d’arte. È stata concordata una ricognizione congiunta tra tecnici comunali ed E-Distribuzione sull’intero territorio comunale per verificare eventuali criticità e programmare gli interventi correttivi necessari, affinché l’ammodernamento della rete non si traduca in disagi permanenti per la viabilità.





Il Sindaco ha inoltre chiesto la convocazione di un’assemblea pubblica, alla quale inviterà a partecipare anche i Sindaci dei Comuni limitrofi che hanno riscontrato le medesime problematiche, alla presenza dei vertici di E-Distribuzione e dei cittadini. Un momento di confronto trasparente nel quale Enel potrà illustrare nel dettaglio le azioni migliorative che sta mettendo in campo per garantire una migliore erogazione dell’energia e un servizio più stabile ed efficiente.





L’obiettivo è chiaro: dotare Ostuni di una rete elettrica moderna, resiliente e affidabile, capace di garantire stabilità nel tempo e di accompagnare la crescita della città senza più interruzioni inaccettabili.