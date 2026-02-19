Puglia protagonista al Festival di Sanremo con il progetto “Punto P”

BARI - La Puglia sarà tra i territori protagonisti della settimana del Festival di Sanremo grazie alla partnership tra Programma Sviluppo e Animora Group, promotrice del progetto “Punto P”, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze pugliesi nei settori food, beverage e hospitality durante il principale evento mediatico italiano.

Il progetto sarà presentato domenica 22 febbraio alle ore 16.30 presso il rooftop vista mare dell’Hotel Nazionale, con welcome drink e degustazioni made in Puglia.

Dal 22 al 28 febbraio Animora Group coordinerà una serie di appuntamenti esclusivi tra cui la Cena inaugurale del Festival il 22 febbraio all’Hotel Morandi, il KoreaMe Party il 25 febbraio all’Hotel Nazionale e l’AperiRoyal il 26 febbraio all’Hotel Royal.

Tre giovani talenti che hanno completato il corso di Operatore della Ristorazione nelle sedi di Lecce e Taranto di Programma Sviluppo prenderanno parte agli eventi attraverso una collaborazione ad alta specializzazione con Animora Group.

Il Direttore Generale di Programma Sviluppo, Silvio Busico, evidenzia come il percorso formativo si fondi su una metodologia esperienziale basata sul Learning by Doing, con un equilibrio tra teoria e pratica finalizzato a sviluppare competenze tecniche e soft skills indispensabili nel settore della ristorazione di qualità.

Tra gli ex allievi figura anche Martino Ruggieri, originario di Martina Franca, oggi chef affermato a Parigi e insignito di due stelle Michelin.

Animora Group, fondata da Gabriele Bianchi e Damiano Vacca, opera nel settore dei grandi eventi e del luxury con specializzazione in food & beverage e hospitality di alto livello.

Secondo i fondatori, il brand Puglia sta vivendo una fase di forte visibilità internazionale soprattutto nel turismo. La crescita nel segmento luxury richiede competenze strutturate e una nuova generazione di professionisti qualificati anche in vista di grandi appuntamenti come i Giochi del Mediterraneo.

La sinergia con Programma Sviluppo punta a rafforzare questo ecosistema formando figure professionali capaci di operare ai più alti standard in ambito nazionale e internazionale.