Botteghe Antiche di Putignano rallenta i ritmi: chiude sabato sera e domenica per valorizzare il tempo della convivialità

PUTIGNANO – Dal 16 febbraio la trattoria, guidata dallo chef Stefano D’Onghia, cambierà il proprio ritmo di apertura: il locale resterà aperto dal lunedì al venerdì a pranzo e cena, mentre il sabato sarà operativo solo a pranzo, chiudendo quindi sabato sera e domenica. Una scelta controcorrente, che punta a restituire valore al tempo, alla qualità del servizio e ai ritmi autentici della convivialità.

“In un tempo che corre veloce, dove il ‘sempre aperti’ sembra l’unica via, ho deciso di rallentare – spiega D’Onghia –. Il fine settimana è tempo prezioso: è famiglia, silenzio, cammino, riposo, pane condiviso senza orologio. È questa la filosofia – quella del buono, del giusto, del tempo umano – che ha sempre ispirato la nostra cucina”.

Concentrando l’attività nei giorni feriali, la trattoria punta a offrire un’esperienza più curata e autentica, dove cucina e sala lavorano in continuità e con maggiore attenzione ai dettagli. La scelta di rallentare coinvolge anche lo staff: una brigata serena e concentrata garantisce qualità e attenzione, rendendo il lavoro più sostenibile e il servizio più curato.

“Rallentare non significa fare meno, ma fare meglio – prosegue D’Onghia –. La settimana diventa così il tempo ideale per accogliere gli ospiti con calma, accompagnarli con attenzione e restituire spazio alla relazione”.

Non cambia lo spirito della trattoria né la qualità della sua cucina, né tantomeno la ricca carta dei vini, con oltre 800 etichette. Cambia il ritmo, non la sostanza: meno rincorsa verso l’eccezione, più fedeltà all’essenza del convivio.

Con questa scelta, Botteghe Antiche invita i clienti a fare altrettanto: vivere la settimana come tempo dell’esperienza, sedersi a tavola senza fretta e riscoprire il piacere dello stare insieme. “Continueremo a esserci, dal lunedì al venerdì a pranzo e cena e sabato solo a pranzo, con il cuore di sempre, i sapori veri, le parole buone. A chi ci ha scelto e continuerà a farlo, va il mio grazie: a chi passerà, auguro di trovarci più presenti, anche se meno aperti”, conclude lo chef.

Per informazioni e aggiornamenti sugli orari e le iniziative, è possibile seguire le pagine social ufficiali di Botteghe Antiche su Facebook e Instagram: @bottegheantiche.