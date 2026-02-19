Brindisi, incontro di confronto sulla riforma della giustizia con il Comitato Brindisi SiRiforma
BRINDISI – Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, guidato dal segretario cittadino prof. Massimiliano Oggiano, e il Comitato territoriale Brindisi SiRiforma, presieduto dall’avvocato Luca Leoci, promuovono un incontro di approfondimento e confronto sulla riforma della giustizia.
L’evento si terrà il prossimo 3 marzo alle ore 17 presso il Cinema Andromeda.
La tavola rotonda intende illustrare le ragioni del "Sì" al referendum, analizzando l’impatto della riforma sul sistema giudiziario italiano attraverso il contributo di autorevoli rappresentanti delle istituzioni forensi, della magistratura e della politica.
Interverranno:
Avv. Ladislao Massari, presidente della Camera Penale di Brindisi
Avv. Carola Delli Santi, presidente della AIGA Brindisi
Dott. Carlo Dibello, magistrato e consigliere del TAR Puglia - Bari
Avv. Luca Leoci, referente del Comitato territoriale SiRiforma
On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione FdI
Dott. Antonio Di Pietro, ex magistrato di Mani Pulite
Prof. Massimiliano Oggiano, docente di discipline giuridico-economiche
L’incontro sarà moderato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, dott. Mimmo Mazza.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per la cittadinanza di approfondire nel merito una riforma che mira a rendere la giustizia più efficiente, equa e trasparente.
Tags: Brindisi Politica locale Puglia