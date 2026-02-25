BTM Italia 2026: la Puglia apre al mondo del turismo

BARI – Si è inaugurata oggi allala XII edizione di, il salone nazionale del turismo sostenuto dalla Regione Puglia e da, che fino a venerdì 27 febbraio ospiterà operatori, buyer, istituzioni e professionisti del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Con oltre 545 espositori e più di cento buyer internazionali già presenti sul territorio grazie a fam trip esperienziali, la manifestazione si conferma il terzo polo fieristico italiano del turismo. Le sessioni B2B in formula meet&match metteranno in contatto gli operatori locali con buyer nazionali e stranieri.

Il panel inaugurale, a cui ha partecipato la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, ha aperto una tre giorni incentrata sul tema “ri-genera”, con think tank, workshop, seminari e sessioni dedicate ai segmenti Leisure, MICE, Wedding, Enogastronomia, Travel Trade, Hotel 4.0 e Turismo Nautico, con ospiti di rilievo come l’architetto Stefano Boeri.

La Regione Puglia ribadisce il ruolo strategico di BTM Italia come strumento di posizionamento internazionale della destinazione e di rafforzamento delle filiere turistiche locali. Il presidente Antonio Decaro ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare la Borsa internazionale del Mediterraneo in Puglia. I dati turistici del 2025 mostrano 22,6 milioni di presenze e 6,7 milioni di visitatori, con un contributo del turismo pari al 13% del PIL regionale. Crescono non solo le città d’arte e i centri balneari, ma anche le aree interne, meno conosciute, aprendo opportunità di sviluppo economico e sociale.”

L’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace ha aggiunto: “BTM cade in un passaggio decisivo per la Puglia. Nel mainstream del turismo globale, spesso omologato, noi proponiamo un’esperienza consapevole, fedele all’anima del territorio. Parlare di ri-generazione significa rimettere al centro le comunità, unire costa e aree interne, trasformare la crescita in equilibrio.”

I lavori proseguiranno giovedì 26 febbraio con le sessioni B2B e i panel tematici, consolidando la Puglia come meta turistica internazionale e laboratorio di innovazione per la rigenerazione dei territori.