Lecce, Donno (M5S): 'Premiato fronte progressista, M5S determinante per vittoria'

- "L'elezione di Fabio Tarantino a presidente della provincia di Lecce è la conferma di un grande lavoro svolto dal fronte progressista. Chi nel centrodestra pensava di avere la vittoria in tasca non ha fatto i conti con una coalizione che si è dimostrata compatta non solo nel voto ma anche nella condivisione di un metodo nuovo, nella individuazione di temi e obiettivi da raggiungere su cui il Movimento 5 Stelle è stato determinante con proposte concrete. Un ringraziamento agli amministratori comunali M5S della provincia di Lecce, un forte gruppo di donne e uomini che continua a crescere, una classe dirigente rinnovata che sarà sempre più presente e numerosa sul territorio. Un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto al coordinatore provinciale Iunio Valerio Romano e al vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Welfare, Sport e politiche giovanili Cristian Casili. Un lavoro di squadra fondamentale non solo per la nostra grande comunità ma anche per il fronte progressista che ha smentito i sondaggi in cui si dava per certa la vittoria del centrodestra, sonoramente sconfitto pur avendo mobilitato i massimi esponenti locali e nazionali. Un risultato che ci dà ancora più forza nel lavoro che da sempre portiamo avanti nell'interesse dei cittadini. Auspico che questo metodo si possa replicare anche per le prossime competizioni nelle altre province pugliesi in cui vogliamo continuare a essere protagonisti, valorizzando anche i nostri amministratori e rispondendo alle istanze delle comunità".