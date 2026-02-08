Campi Salentina: due denunciati per tentata truffa agli anziani, la Polizia sventa il raggiro

CAMPI SALENTINA – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un italiano di origine salernitana, classe 2001, e un cittadino straniero, classe 1991, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa in concorso ai danni di una donna anziana.

Il caso rientra nel fenomeno criminale delle truffe agli anziani, condotte da malviventi che fanno leva sulla vulnerabilità delle vittime, spesso sole in casa, e sul timore per l’incolumità dei propri familiari, inducendole a consegnare denaro o gioielli. In questo episodio, i truffatori si spacciavano per appartenenti alle Forze dell’Ordine e avevano convinto la vittima che un parente fosse coinvolto in un presunto incidente stradale, suggerendo la consegna immediata di oltre mille euro e dei suoi gioielli.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati predatori, hanno notato un individuo con fare sospetto nei pressi dell’abitazione della vittima. All’arrivo della Polizia, l’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto con un complice. La donna stava per consegnare il denaro e i gioielli quando è intervenuta la Polizia, impedendo il completamento della truffa.

Oltre alla denuncia, al cittadino italiano è stato notificato un Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio della provincia di Lecce per tre anni. Nei confronti dello straniero è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato. Le indagini proseguono per identificare un presunto terzo complice.

La Polizia ricorda che i provvedimenti adottati in fase investigativa non implicano alcuna responsabilità accertata e che i soggetti denunciati sono considerati innocenti fino a condanna definitiva.