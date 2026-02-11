Capurso accende l’Inverno 2026: Carnevale, cultura e iniziative per tutta la famiglia tra febbraio e marzo

CAPURSO - Capurso si prepara a vivere un inverno ricco di appuntamenti pensati per tutte le età. Il Comune presenta il cartellone “Inverno 2026 – Carnevale e molto di più”, un calendario articolato di eventi culturali, laboratori, incontri, spettacoli e momenti di socialità che animeranno la comunità nei mesi di febbraio e marzo, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso tra divertimento, formazione e condivisione.

Cuore della programmazione sarà il “Carnevale in Villa”, in programma domenica 15 febbraio dalle ore 16 nella Villa Comunale, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio festoso tra musica, spettacoli e animazione dedicata alle famiglie. Trampolieri, giocolieri, magia e mascotte ispirate al mondo delle favole accompagneranno bambini e genitori in un pomeriggio all’insegna della fantasia, arricchito da pop corn, zucchero filato e giochi. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Pala Livatino. Il clima carnevalesco proseguirà anche lunedì 16 febbraio con “Carnevale in festa”, tra balli e attività per i più piccoli organizzate in biblioteca con il supporto delle associazioni locali.

Il programma di febbraio si apre con l’Open Day dell’APS Il Pozzo dei Giochi, previsto mercoledì 11 febbraio alle ore 20 in biblioteca, e prosegue con un fitto calendario di iniziative che spaziano dai laboratori sensoriali per bambini agli incontri culturali e alle serate di comicità. Venerdì 13 febbraio sono previste visite guidate per studenti e un laboratorio dedicato al Carnevale, mentre la sera la rassegna “Tra le righe” ospiterà il Collettivo StandUpura. Il giorno successivo, sabato 14 febbraio, sarà dedicato al Family Day con sessioni guidate di gioco e il laboratorio di scrittura Shodou.

Nel corso del mese si susseguiranno appuntamenti letterari come “Il Libro Parlante”, incontri con autori, laboratori di uncinetto aperti a tutti, serate di giochi di società e concerti dal vivo. Tra gli eventi più attesi, domenica 22 febbraio l’omaggio musicale a Frank Sinatra con Piero Dotti e, venerdì 27 febbraio, “Aperitivo con l’autore” con Giancarlo Visitilli. Parallelamente, la Biblioteca Comunale D’Addosio continuerà a promuovere attività educative come “La Biblioteca va a scuola” e momenti di lettura condivisa.

Anche il mese di marzo si presenta ricco di iniziative culturali e sociali. Tra gli appuntamenti principali, la serata commemorativa dell’8 marzo “Ricordando Giorgia”, dedicata alla memoria di Giorgia Russo e accompagnata da testimonianze e momenti di riflessione. Non mancheranno laboratori creativi, incontri con autori, spettacoli di stand up comedy e attività per famiglie, oltre a nuove edizioni di “Game Night” e delle rassegne letterarie. Il calendario proseguirà con eventi musicali e culturali come “Musica, arte e scrittura”, incontri dedicati al vernacolo capursese e laboratori per bambini in vista della Pasqua.

Chiuderanno il programma concerti dal vivo, momenti di confronto letterario e le Giornate della Donazione AVIS, previste il 22 febbraio e il 29 marzo, a conferma dell’attenzione verso la solidarietà e la partecipazione civica.

Con un’offerta ampia e diversificata, il cartellone “Inverno 2026” si propone di valorizzare la vita culturale e sociale di Capurso, creando occasioni di incontro e condivisione per tutta la comunità e trasformando i mesi più freddi in un periodo ricco di esperienze e opportunità.