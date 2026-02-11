Musica, memoria e ricerca: Gennaro e Santino Spinelli relatori e musicisti dell’incontro a Lecce 'Ibridazioni e cultura: la storia Rom nel percorso europeo'



LECCE - "Ibridazioni e cultura: la storia Rom nel percorso europeo" è questo il titolo dell'incontro-evento in programma il 12 febbraio 2026 alle 20 nelle Officine Cantelmo di Lecce, un appuntamento che intreccia studio accademico, memoria storica e linguaggi musicali per raccontare il contributo del popolo rom alla cultura europea. Tra i protagonisti della serata Alexian Santino Spinelli e Gennaro Spinelli, figure di riferimento a livello internazionale per la diffusione della cultura romanì attraverso la musica, la ricerca e l'impegno civile.





Alexian Santino Spinelli, musicista di fama internazionale, docente di Lingua e Cultura Romanì all’Università La Sapienza di Roma e presidente dell’associazione culturale Thèm Romanò, dichiara: "Portare la cultura romanì in un contesto universitario significa restituirle il posto che merita nella storia europea. La memoria del Samudaripen non è solo ricordo del dolore, ma responsabilità verso il presente: la musica e la cultura possono costruire ponti dove per troppo tempo ci sono stati muri".





Gennaro Spinelli, violinista internazionale e Presidente UCRI, aggiunge: "La conoscenza è il primo passo verso la coesistenza. Siamo orgogliosi e fieri di parlare della nostra musica e di come lavoriamo per innovarla in un contesto così prestigioso".





Nel corso dell’incontro, Alexian Santino Spinelli terrà la relazione "Dal silenzio al ricordo: il Samudaripen e la memoria collettiva", dedicata al genocidio dei rom durante la Seconda Guerra Mondiale e al valore della memoria come strumento di consapevolezza civile. Gennaro Spinelli interverrà invece con una relazione dal titolo "Dalla conoscenza alla coesistenza", un percorso culturale che mette al centro il dialogo interculturale e il ruolo della musica come linguaggio universale. La serata sarà impreziosita da interventi musicali dal vivo con Alexian Santino Spinelli (fisarmonica) e Gennaro Spinelli (violino).





L’iniziativa è promossa dall’Università del Salento con il coinvolgimento di realtà associative del territorio. I saluti istituzionali saranno affidati alla Sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone e al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Mariano Longo. A coordinare i lavori saranno Sara Invitto ed Ezio Del Gottardo, docenti dell’Università del Salento.