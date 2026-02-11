Il weekend del Demodè Club tra musica, colori e cultura

MODUGNO - Dal 13 al 15 febbraio il Demodé Club di Modugno (Ba), sotto la direzione artistica di Dario Boriglione, propone un fine settimana con 3 appuntamenti, ognuno con un’identità precisa e un’atmosfera diversa: si parte venerdì con la serata “Dai 30 anni in su”, si prosegue sabato con il grande party di Carnevale che unisce “Random” e il format “Only Rihanna”, e si chiude domenica con una nuova e coinvolgente Roda de Samba, seguita dal djset di Fabio Rizzi.Il weekend si apre con il ritorno della festa dedicata a chi è nato nel vecchio millennio e vuole rivivere le atmosfere che hanno segnato gli ultimi decenni del ’900. In consolle ci sarà Dj Osso, nome noto della radiofonia italiana e tra i principali esponenti della happy music, celebre per i suoi mash‑up e per la capacità di far riaffiorare ricordi attraverso i grandi successi pop e dance che hanno accompagnato intere generazioni.Sabato 13 febbraio il Demodé si trasforma per la grande festa di Carnevale, ospitando due show. Nella pista live torna “Random”, la prima festa a caso d’Italia, con la sua energia imprevedibile e il suo spirito giocoso. Parallelamente, nella sala club, prende vita “Only Rihanna”, un party interamente dedicato alla regina del pop internazionale. Il viaggio musicale attraverserà tutte le sue ere: dalle prime hit caraibiche come “Pon de Replay” e “SOS”, ai classici come “Umbrella”, “Only Girl (In the World)” e “We Found Love”, fino ai brani più intensi come “Work”, “Needed Me” e “Love on the Brain”. La serata, in chiusura, celebrerà anche altre icone femminili del pop contemporaneo, con incursioni nelle hit di Dua Lipa, Ariana Grande, Beyoncé, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Britney Spears e Katy Perry.La domenica si chiude con un appuntamento che ormai è diventato, in tutti i sensi, un rituale: la Roda de Samba. Non un semplice concerto, ma un’esperienza collettiva che richiama l’atmosfera delle strade brasiliane, dove musicisti, ballerini e pubblico si riuniscono in cerchio per condividere musica e movimento. Protagonisti saranno i Conjunto Substantia Nigra, progetto che unisce giovani musicisti pugliesi e brasiliani impegnati nella ricerca e nella valorizzazione della tradizione musicale del Brasile. Il repertorio spazierà dal Samba de Raiz all’MPB, dal Partido Alto al Samba Canção, dal Pagode al Samba de Enredo, in un intreccio di sonorità popolari e radici profonde. A seguire, il djset di Fabio Rizzi accompagnerà il pubblico con una selezione trasversale che abbraccia musica italiana, pop, house, disco, reggaeton e divertentismo.: 3397360006: 21.00 (venerdì); 23.00 (sabato); 20.00 (domenica)