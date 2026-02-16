Capurso: Alfio Quarteroni ospite del Libro Possibile Winter per parlare di intelligenza artificiale

CAPURSO – Il Festival Il Libro Possibile Winter, organizzato e diretto da Rosella Santoro, ospita giovedì 19 febbraio alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale “G. D’Addosio” di Capurso, l’incontro con Alfio Quarteroni dedicato alla comprensione dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sulla vita umana.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Capurso, Casamassima e Cellamare, sarà introdotta da Michele Laricchia, sindaco di Capurso, Rosella Santoro, direttrice artistica del festival, e Maria Morisco, dirigente scolastico dei Licei Cartesio. Interverranno anche gli alunni del polo liceale Cartesio.

Al centro della serata il volume L’intelligenza creata. L’AI e il nostro futuro (Hoepli), in cui Quarteroni spiega con linguaggio chiaro e rigoroso i fondamenti dell’intelligenza artificiale, dal machine learning al ruolo dei dati e della matematica, mostrando le connessioni tra AI generativa e altre forme di intelligenza artificiale. Il libro illustra evoluzione scientifica, risultati raggiunti, prospettive future e implicazioni sociali e geopolitiche della tecnologia, offrendo strumenti per un approccio critico e consapevole.

Professore emerito presso il Politecnico di Milano e l’EPFL di Losanna, fondatore del MOX del Politecnico e presidente dello spinoff MOXOFF, Alfio Quarteroni è tra i più importanti matematici a livello internazionale, autore di circa trenta libri tra ricerca e divulgazione, con contributi fondamentali nello sviluppo della modellistica matematica applicata a settori strategici.

L’incontro a Capurso sarà seguito, venerdì 20 febbraio, da un incontro con gli studenti del Liceo Simone-Morea di Conversano.