Emilio Solfrizzi inaugura il Teatro Radar di Monopoli con “Anfitrione” di Plauto

MONOPOLI – Martedì 17 febbraio 2026, alle ore 21, Emilio Solfrizzi apre la programmazione speciale deldi Monopoli con uno spettacolo unico nel suo genere: la celebre commedia plautina, che vede Solfrizzi nel doppio ruolo di regista e attore. L’appuntamento si terrà in via Magenta 71, all’interno della rassegna organizzata dae inserita nel progetto speciale, sotto la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte.

La commedia ruota attorno a un groviglio di identità e inganni: Anfitrione e il suo servo Sosia tornano da una campagna militare, mentre Giove, innamorato della moglie di Anfitrione, Alcmena, assume le sembianze del marito per conquistarla. Ne scaturiscono equivoci comici e situazioni esilaranti in cui nessuno sa più chi sia davvero davanti a sé. Come sottolinea Solfrizzi, lo spettacolo resta attualissimo nella sua riflessione sulle percezioni e sulle aspettative che abbiamo sugli altri e su noi stessi.

Oltre a Solfrizzi, il cast vede Ivano Falco, Giovanni Moschella, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino e Vincenzo D’Amato. La messinscena unisce il divertimento puro a un prezioso valore storico e linguistico, offrendo al pubblico uno spettacolo leggero ma significativo.

I biglietti singoli costano 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, con riduzioni per alcuni spettacoli a 20 euro in platea e 18 euro in galleria. È possibile acquistare i biglietti al botteghino (via Magenta 71, aperto dal martedì al venerdì, ore 17-19), nei punti vendita del circuito Vivaticket o online. Per informazioni: 335 756 47 88 o info@teatroradar.it.

Il progetto speciale Rinascenza è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Teatri di Bari. Gli abbonamenti consentono di assistere a tutti gli spettacoli della stagione a prezzo ridotto.