Serie A: fuga Inter, il Milan crolla in casa 0-1 contro il Parma

- Nella ventottesima giornata di, ilinterrompe bruscamente la sua serie positiva, cadendo in casa per 0-1 contro ilal, in un match che conferma la fuga dell’in vetta al campionato.

Il match si apre con un momento di paura per i rossoneri: al 5’ Loftus-Cheek, dopo uno scontro di gioco con Corvi, è costretto a lasciare il campo in barella, sostituito da Jashari. L’infortunio del centrocampista britannico condiziona inizialmente la manovra del Milan, che fatica a trovare ritmo e precisione nei primi minuti.

Nel secondo tempo il Diavolo aumenta i giri e prova a proporsi in proiezione offensiva, sfiorando il gol con Leao, che colpisce il palo in una delle azioni più pericolose della partita. Tuttavia, la rete del vantaggio arriva nel finale: all’80’, sugli sviluppi di un corner calciato da Valeri, Troilo stacca di testa e batte Maignan, regalando il successo al Parma e completando una rimonta fondamentale per la squadra emiliana nella corsa salvezza.

Con questo risultato il Milan resta fermo a quota punti ma vede l’Inter allungare in classifica, portando il distacco a 10 punti, rafforzando ulteriormente la leadership nerazzurra. Per il Parma invece, la vittoria rappresenta un importante slancio motivazionale verso la permanenza nella massima serie.