Casa Sanremo Writers, la pugliese Monica Sabella con un romanzo sul bullismo



FRANCESCO GRECO - SANREMO – Toh, una scrittrice pugliese (Alessano, Lecce) al Festival di Sanremo in progress, edizione numero 76 (24-28 Febbraio). – Toh, una scrittrice pugliese (Alessano, Lecce) al Festival di Sanremo in progress, edizione numero 76 (24-28 Febbraio).





Alla vetrina letteraria nazionale che dà visibilità agli autori emergenti e indipendenti da tutta Italia, parlerà del suo ultimo romanzo che affronta un tema attualissimo, il bullismo, titolo: "Con la mia voce" (uscito l’anno scorso), il 23 Febbraio.





"Scrivere questo libro è stato un atto di coraggio e di responsabilità – afferma l’autrice – perché dare voce al dolore significa aiutare chi ancora non riesce a parlare".





Infermiera professionale (Laurea in Scienze Infermieristiche, master universitario di terzo livello all’Università del Sacro Cuore, Roma) con la passione per le Lettere, madre di due ragazze, dal 2017 Monica è autrice di romanzi e racconti d’amore, ma anche di storie a sfondo sociale e impegnato e di libri per bambini.





Ecco alcuni titoli: "Le ragioni del cuore" e "Amore all’improvviso" (2020), "La sposa che disse no" (2025) e "La dislessia, una voce nascosta" (2025), oltre a racconti per settimanali femminili ("Piccolo fantasma" e "Crisalide").





Del romanzo selezionato e di cui si parlerà a Sanremo, ripetiamo, la sera del 23 Febbraio, aggiunge: "Il libro affronta con sensibilità il tema del bullismo e del silenzio adolescenziale attraverso la storia di Marta, una ragazza che trova nella scrittura la forza per trasformare il dolore in rinascita. Un romanzo intenso e attuale, rivolto ai giovani, ma anche agli adulti, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’ascolto e del rispetto".





E’ il mood che ha intrigato gli autori della kermesse canora in progress. Da condividere in toto.