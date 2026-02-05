Al via una nuova linea urbana gratuita verso il centro storico, accordo tra Comune di Ostuni e STP Brindisi



OSTUNI (BR) - Comune di Ostuni e STP Brindisi hanno sottoscritto un accordo per il potenziamento del trasporto pubblico locale e per il miglioramento dei collegamenti urbani, nell'ottica di una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e integrata.





Attraverso l’utilizzo di un minibus di proprietà dell’Amministrazione comunale, acquisito grazie a risorse finanziarie dedicate al rafforzamento della mobilità sostenibile, verrà istituita una nuova linea urbana, che prenderà il via a partire dal mese di marzo.





Il servizio si integrerà con l’attuale rete gestita da STP Brindisi Spa e collegherà viale dello Sport, punto di interscambio con le linee urbane ed extraurbane, con il centro storico della città.





Il collegamento sarà gratuito per l’utenza, grazie al supporto economico e organizzativo garantito dall’Amministrazione comunale e alla piena disponibilità assicurata da STP Brindisi, che collaborerà alla realizzazione e alla gestione del nuovo servizio.





Lo stesso minibus sarà inoltre impiegato per potenziare il collegamento con la Stazione ferroviaria, la Ciclostazione e il centro cittadino, rafforzando l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto.





«Questo accordo rappresenta un passo concreto verso una città più accessibile e sostenibile – dichiarano il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes ed il Presidente della Stp Brindisi, Alessandra Cursi – Mettiamo a disposizione dei cittadini e dei visitatori un servizio gratuito che migliora la connessione con il centro storico e rafforza l’intermodalità tra trasporto pubblico, ferrovia e mobilità dolce. È una scelta che guarda alla qualità della vita, alla tutela dell’ambiente e a un modello di mobilità moderna, efficiente e inclusiva».





L’iniziativa si inserisce pienamente in un progetto di intermodalità, volto a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della mobilità dolce, ecologica e sostenibile, offrendo un servizio sempre più ampio e funzionale.