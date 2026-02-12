Gli Immaghi presentano il nuovo singolo “Abbandonati”





Dal 14 febbraio su tutte le principali piattaforme digitali è disponibile “Abbandonati”, il nuovo singolo degli IMMAGHI. Il brano sarà presentato in anteprima live durante la settimana del Festival, il 27 febbraio al Victory Morgana Bay, nell’ambito di Sanremo On. “Abbandonati” è prodotto da Luca Venturi per Prima la Musica Italiana, con arrangiamento di Maxim Distefano.

Gli IMMAGHI, duo cantautorale pugliese di Bitonto (Bari) formato da Luca Mercurio e Teresa Ancona, raccontano così il significato del brano: “La parola ‘abbandono’, a primo acchito, può sembrare triste. In realtà contiene due parole meravigliose: ‘abbondanza’ e ‘dono’. La nostra canzone è un invito ad abbandonarsi al dono dell’abbondanza: abbondanza di luce e d’amore, doni gioiosi e magici. Ci chiamiamo I(M)MAGHI perché l’immaginazione viene dal latino in me mago agere, cioè ‘far agire il mago che è in ognuno di noi’. Abbandonatevi ai doni della nostra musica e diventate maghi insieme a noi, per riscoprire la bellezza e la magia della vita e, soprattutto, della musica. Perché siamo fatti di note e di stelle e le canzoni sono il filo invisibile che congiunge Cielo e Terra”.

IMMAGHI è un duo che trasforma l’immaginazione in musica. Ogni nota nasce da una visione, ogni canzone prende forma da un’idea che diventa realtà sonora. Per loro la musica è magia concreta: l’incontro tra sogno e realtà che si compie in una melodia. Il loro percorso artistico ha il sapore delle fiabe, ma è profondamente reale. Come nei racconti di Collodi, dove compaiono la volpe che finge di essere zoppa e il gatto che finge di essere cieco, anche nel mondo degli IMMAGHI esistono riferimenti simbolici a queste figure. Nel loro caso, però, non si tratta di finzione, ma di esperienze realmente vissute: condizioni che non hanno rappresentato un limite, bensì una ricchezza capace di nutrire la sensibilità e stimolare la creatività. Il risultato è un progetto originale, visionario e coinvolgente, capace di unire spiritualità, leggerezza e profondità emotiva in un linguaggio musicale contemporaneo. Un viaggio sonoro che invita il pubblico a lasciarsi andare, emozionarsi e riscoprire la magia della musica.