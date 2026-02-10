Chi vincerà la Serie A 2025/2026? Statistiche e premonizioni azzardate
Attualmente, il dominio del Biscione sta monopolizzando l'attenzione delle scommesse Italia con le sue prestazioni di alto livello, macinando punti su punti e affermandosi in vetta anche con un buon vantaggio sui cugini, che inseguono dal secondo posto. Oltre al Diavolo, però, ci sono anche Roma, Napoli e Juventus in prima linea per tornare alla ribalta, con il Como pronto a tutto pur di migliorare il proprio ranking nella massima categoria.
Gli Azzurri stanno facendo un ottimo campionato e con 37 gol presentano il secondo miglior attacco della stagione, ma restano fuori dalla lotta scudetto, a differenza della top 5, che lotta inferocita match dopo match tra alti e bassi.
Roma: la potenza della difesa
Nella scorsa stagione il Napoli con la migliore difesa ha vinto il campionato, quest'anno potrebbe provarci la Roma, ma deve rientrare nel ritmo statistico giusto per tornare a dar fastidio al top. Intanto, l'Europa League resta un altro obiettivo importante e per ora, i 13 gol subiti nelle 22 gare giocate in campionato restano un primo traguardo importante.
Napoli: vincere con il cuore
Soltanto il cuore resta al Napoli, perché Conte è esausto e diversi calciatori sono ancora fermi in infermeria, in un vai e vieni che ha destabilizzato tutte le sicurezze tattiche della rosa. Serve una grande impresa per restare a galla e non venir risucchiati oltre la zona Champions, intanto, il ritorno di Lukaku potrebbe dare nuova energia alla squadra, soprattutto in chiave offensiva.
Juventus: la vecchia signora inarrestabile di Serie A
La storia bianconera ci insegna che non è mai detta l'ultima parola quando pronunciamo il nome Juventus, che con Spalletti ha ritrovato le sue sicurezze e viaggia a ritmi elevati per puntare al top. Parlare di lotta scudetto è sicuramente azzardato, ma i presupposti ci sono tutti.
Il Diavolo imbattibile
Il Milan resta la migliore alternativa all'Inter, in un derby scudetto che offre un grande spettacolo ogni giornata, perché 5 punti sono davvero pochi in questa fase del campionato. Intanto il Diavolo si conferma la grande imbattuta, con una sola sconfitta dopo 22 giornate è pronto a continuare la sua battaglia con un condottiero di tutto rispetto: Massimiliano Allegri, corto muso ma visione lunga.
Tra i bomber Rossoneri spiccano Pulisic e Leao che sono pronti a puntare alla doppia cifra nella classifica capocannonieri di Serie A.
Il Biscione favorito
Se guardiamo le quote serie a in diretta streaming su Betfair ogni giornata di campionato, scopriamo che le statistiche vengono sempre aggiornate e nulla resta mai uguale: in classifica come nel palinsesto Antepost.
Il Biscione è il favorito assoluto per la vittoria dello scudetto e il reparto offensivo che ha sfondato quota 50 gol sottoscrive le quote così basse, insieme a Lautaro Martinez che domina la classifica capocannonieri di Serie A con 12 gol. Anche Calhanoglu sta disputando un ottimo campionato e le sue performance sono proiettate verso la doppia cifra, intanto, attendiamo Thuram che dovrebbe tornare a incidere nei match come nella scorsa stagione.