Chi vincerà la Serie A 2025/2026? Statistiche e premonizioni azzardate

Attualmente, il dominio del Biscione sta monopolizzando l'attenzione delle scommesse Italia con le sue prestazioni di alto livello, macinando punti su punti e affermandosi in vetta anche con un buon vantaggio sui cugini, che inseguono dal secondo posto. Oltre al Diavolo, però, ci sono anche Roma, Napoli e Juventus in prima linea per tornare alla ribalta, con il Como pronto a tutto pur di migliorare il proprio ranking nella massima categoria.

Gli Azzurri stanno facendo un ottimo campionato e con 37 gol presentano il secondo miglior attacco della stagione, ma restano fuori dalla lotta scudetto, a differenza della top 5, che lotta inferocita match dopo match tra alti e bassi.

Roma: la potenza della difesa

Nella scorsa stagione il Napoli con la migliore difesa ha vinto il campionato, quest'anno potrebbe provarci la Roma, ma deve rientrare nel ritmo statistico giusto per tornare a dar fastidio al top. Intanto, l'Europa League resta un altro obiettivo importante e per ora, i 13 gol subiti nelle 22 gare giocate in campionato restano un primo traguardo importante.

Napoli: vincere con il cuore