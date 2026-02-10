A Taranto studenti 'professori' di Lingua Greca



TARANTO - I ponti uniscono i popoli vicini portandoli a condividere culture e tradizioni: è quello che è accaduto in questi giorni tra le comunità di Taranto e di Metaponto, unite da una comune radice storica e culturale, quella della Magna Grecia, per la prima volta insieme per celebrare, per tre giorni, la Giornata Mondiale della Lingua Greca. - I ponti uniscono i popoli vicini portandoli a condividere culture e tradizioni: è quello che è accaduto in questi giorni tra le comunità di Taranto e di Metaponto, unite da una comune radice storica e culturale, quella della Magna Grecia, per la prima volta insieme per celebrare, per tre giorni, la Giornata Mondiale della Lingua Greca.





L’evento conclusivo di questo percorso condiviso, iniziato domenica scorsa nella suggestiva cornice del Castello di Torremare di Metaponto, si è tenuto a Taranto per l’intera giornata di martedì 10 febbraio, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.





In Puglia e Basilicata la Giornata Mondiale della Lingua Greca è stata organizzata dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, dal Club Unesco per Taranto e dall’OCCSE della Magna Grecia; giunta alla nona edizione, la manifestazione è riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica Ellenica ed è riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’Umanità.





Al centro della riflessione delle iniziative di tre giorni c’è stato il tema "Il volto di Eirene: la pace, ponte tra Oriente e Occidente" che, partendo dalla figura della Dea della Pace dell’Olimpo, continua a rappresentare un forte appello alla costruzione di dialoghi e relazioni, con un richiamo particolare all'eredità classica e ai valori del Mediterraneo come culla di civiltà.





In tutti gli interventi che si sono susseguiti in questa giornata è stato sottolineato come, nonostante molti sostengano che sia ormai una «lingua morta», il greco è più vivo che mai: ha plasmato per secoli il modo di pensare e di esprimersi della propria patria e di tutto l’Occidente, lasciando a noi tutti il privilegio e la responsabilità di salvaguardare quest’immensa eredità.





Una eredità resa viva e “interpretata” con entusiasmo dagli studenti che, nella mattinata, hanno dato vita a un ricco programma con momenti di creatività e di riflessione, una attività resa possibile dalla partecipazione di numerosi istituti scolastici che, con capofila il Liceo “Aristosseno” di Taranto, ha compreso anche una rete di Licei della Basilicata.





Gli studenti, in costumi che richiamano quelli dell’antica Grecia, hanno dato vita a brevi pièce teatrali con “frammenti” di tragedie e commedie greche, alternate a reading poetici con la lettura di testi greci, classici e moderni; di particolare interesse sono state le performance con dialoghi e musica dal vivo che hanno visto sviluppare percorsi sonori e filosofici in armonia con le radici elleniche della intera Magna Grecia, non solo quelle spartane di Taranto.





La mattinata è stata aperta dai saluti istituzionali di Antonis Georgopoulos, membro del Direttivo della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, Stelio Campanale, Console di Grecia a Bari, Maria Lucia Simeone, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, Mattia Giorno, Vicesindaco di Taranto, Fabio Tsgsrelli, Presidente Taranto 25, Rita Frunzio, Dirigente del Liceo Ginnasio 'Aristosseno', Giuseppe Barberino, Presidente OCCSE della Magna Grecia, e Carmen Galluzzo Motolese, presidente del Club per L’Unesco di Taranto e dell’Associazione Marco Motolese di Taranto; hanno inviato un video messaggio di saluto il Viceministro della Repubblica Ellenica, S.E. Sig. Ioannis-Michail Loverdos, e l'Ambasciatore della Repubblica Ellenica, S.E. Signora Eleni Sourani. in seguito c’è stato l’intervento introduttivo della prof.ssa Maria Koutra, Presidente Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto.





Nel pomeriggio c’è stata la sessione accademica, iniziata con un convegno scientifico con gli interventi di illustri relatori e accademici sul ruolo della lingua greca che, con oltre 3.000 anni di storia, è stata ufficialmente riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, un importante riconoscimento che, ratificato nell’anno scorso, ha valorizzato il suo ruolo fondamentale nella filosofia, letteratura e scienze, oltre alla sua continuità storica e influenza duratura. La sessione è proseguita con un focus strategico che ha analizzato la sinergia tra cultura, economia e turismo per la valorizzazione del territorio ionico e lucano.





La nona edizione della Giornata Mondiale della Lingua Greca e organizzata a Taranto da Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, Associazione O.C.C.S.E. della Magna Grecia, Club per l’Unesco di Taranto, Associazione Filosofica Italiana e Associazione “Marco Motolese”; la partecipazione dei Licei pugliesi e lucani ha visto capofila il Liceo “Aristosseno” di Taranto.





La manifestazione gode dell'Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Grecia in Roma, del Comune di Taranto e della Fondazione Ellenica del Libro e della Cultura.