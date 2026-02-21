Copertino, circolo privato trasformato in discoteca abusiva: oltre 80 persone e gravi carenze di sicurezza, scatta il sequestro

LECCE - Agenti dellahanno sequestrato un circolo privato di, risultato trasformato abusivamente in un locale di pubblico spettacolo.

Durante il controllo, nel piano seminterrato dell’immobile è stata accertata la presenza di oltre cinquanta persone che, a ritmo di musica, ballavano e consumavano bevande alcoliche. All’esterno del circolo, invece, più di trenta avventori sostavano in piedi mentre bevevano bibite alcoliche ai tavolini allestiti lungo i muri laterali della struttura.

L’attività musicale era garantita da un DJ con una consolle professionale collegata a casse acustiche di grandi dimensioni, dalle quali veniva diffusa musica ad alto volume. Tra i presenti sono stati identificati anche avventori provenienti dalle province di Brindisi e Taranto.

Gravi le irregolarità riscontrate sul piano della sicurezza. Dai controlli è emerso che la porta adibita a uscita di emergenza era chiusa con chiavistelli inseriti, priva del maniglione antipanico e con apertura verso l’interno del locale. Inoltre, era completamente assente la segnaletica indicante il percorso di emergenza e le vie di fuga.

Oltre al sequestro del circolo, gli agenti hanno proceduto anche al sequestro delle apparecchiature musicali utilizzate per l’evento. Il presidente e il vicepresidente del circolo sono stati denunciati a piede libero per le violazioni riscontrate.