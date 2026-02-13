CIF: le Donne, unite al Centro del Cambiamento
ILEANA PIZZOLLA - CIF Centro Italiano Femminile sezione Torre Santa Susanna nasce nel 1944 in contemporanea con il CIF Nazionale. Il suo Presidente è Antonella Liuzzi a cui faremo alcune domande.
D. Cos'è il CIF?
R. È un Associazione di volontariato senza scopo di lucro, laica di ispirazione cristiana e come tale ha al suo interno una figura di guida spirituale che è Don Antonio Carrozzo.
D. Di cosa si occupa il CIF?
R. Si occupa di:
- Promozione sociale e culturale
- Formazione del cittadino
- Sostegno alle donne e alle famiglie
- Volontariato e solidarietà
- Tutela dei diritti e pari opportunità.
D. Quando nasce il CIF?
R. Nel dopoguerra si strinse un'alleanza tra donne con l'obiettivo di sostenere altre donne e valorizzare il loro ruolo all'interno della società promuovendo la dignità della persona, della famiglia e della comunità. Oggi il CIF è riconosciuto come un soggetto autorevole del Terzo settore, capace di coniugare tradizione e innovazione.
D. Quali sono i valori perseguiti?
R. Ogni sezione come quella del CIF di Torre Santa Susanna, interpreta la propria mission secondo I bisogni del proprio territorio, mantenendo saldi i valori fondanti.
D. Qual' è la missione del CIF? Ovvero qual è il vostro fine ultimo?
R. Oggi il CIF è riconosciuto come un soggetto autorevole del Terzo settore, capace di coniugare tradizione e innovazione.
Ogni sezione come quella del CIF di Torre Santa Susanna, interpreta la propria mission secondo i bisogni del proprio territorio, mantenendo saldi i valori fondati ovvero costruire una democrazia e una convivenza fondata sui diritti umani e la dignità della persona.
È solo grazie al CIF che le donne hanno ottenuto il diritto al voto elettorale il 1° Febbraio 1945 (Decreto n. 23).
Inoltre in questo anno ricorre l’80° anniversario della storia della nostra Associazione che si festeggerà con un evento a tema in occasione della Festa della Donna l'8 marzo.
Tags: Attualità Brindisi Intervista Puglia