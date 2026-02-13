CIF: le Donne, unite al Centro del Cambiamento



ILEANA PIZZOLLA - CIF Centro Italiano Femminile sezione Torre Santa Susanna nasce nel 1944 in contemporanea con il CIF Nazionale. Il suo Presidente è Antonella Liuzzi a cui faremo alcune domande. - CIF Centro Italiano Femminile sezione Torre Santa Susanna nasce nel 1944 in contemporanea con il CIF Nazionale. Il suo Presidente è Antonella Liuzzi a cui faremo alcune domande.





D. Cos'è il CIF?





R. È un Associazione di volontariato senza scopo di lucro, laica di ispirazione cristiana e come tale ha al suo interno una figura di guida spirituale che è Don Antonio Carrozzo.





D. Di cosa si occupa il CIF?





R. Si occupa di:

- Promozione sociale e culturale

- Formazione del cittadino

- Sostegno alle donne e alle famiglie

- Volontariato e solidarietà

- Tutela dei diritti e pari opportunità.





D. Quando nasce il CIF?





R. Nel dopoguerra si strinse un'alleanza tra donne con l'obiettivo di sostenere altre donne e valorizzare il loro ruolo all'interno della società promuovendo la dignità della persona, della famiglia e della comunità. Oggi il CIF è riconosciuto come un soggetto autorevole del Terzo settore, capace di coniugare tradizione e innovazione.





D. Quali sono i valori perseguiti?





R. Ogni sezione come quella del CIF di Torre Santa Susanna, interpreta la propria mission secondo I bisogni del proprio territorio, mantenendo saldi i valori fondanti.





D. Qual' è la missione del CIF? Ovvero qual è il vostro fine ultimo?





R. Oggi il CIF è riconosciuto come un soggetto autorevole del Terzo settore, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Ogni sezione come quella del CIF di Torre Santa Susanna, interpreta la propria mission secondo i bisogni del proprio territorio, mantenendo saldi i valori fondati ovvero costruire una democrazia e una convivenza fondata sui diritti umani e la dignità della persona.

È solo grazie al CIF che le donne hanno ottenuto il diritto al voto elettorale il 1° Febbraio 1945 (Decreto n. 23).

Inoltre in questo anno ricorre l’80° anniversario della storia della nostra Associazione che si festeggerà con un evento a tema in occasione della Festa della Donna l'8 marzo.