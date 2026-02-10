Cisternino, il Teatro Comunale Paolo Grassi inaugura la stagione teatrale tra linguaggio, relazioni e memori

CISTERNINO - Il Teatro Comunale Paolo Grassi di Cisternino apre la stagione teatrale comunale, in collaborazione con Puglia Culture, con un cartellone incentrato su linguaggio, relazioni e memoria.

Si parte il 27 febbraio con “SPOS(s)ATI” di Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra, spettacolo che affronta con ironia il tema della coppia e della convivenza. Il 13 marzo “Lucio incontra Lucio”, con Sebastiano Somma e l’Orchestra da Camera della Campania, propone un confronto tra le figure e i repertori di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Il 28 marzo il Teatro delle Forche presenta “Il riso e la peste”, rilettura del Decameron di Boccaccio come strumento di racconto e riflessione sulla crisi.

Il 7 aprile va in scena “Quanto basta”, scritto e diretto da Alessandro Piva con Lucia Zotti e Paolo Sassanelli, ambientato in un contesto domestico tra abitudini e rimpianti. Il 18 aprile arriva “The Barnard Loop” di DispensaBarzotti/Teatro Necessario Circo, regia di Alessandra Ventrella e finalista al Premio In-Box 2024/25, spettacolo senza parole tra clown e magie nouvelle. Chiusura il 29 aprile con “FELLINIROTA” del M° Mario Margiotta, concerto-racconto dedicato al sodalizio artistico tra Federico Fellini e Nino Rota.

Gli abbonamenti saranno in vendita al Teatro Comunale dal 13 febbraio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20 e il giorno degli spettacoli dalle 19. I biglietti saranno disponibili dal 20 febbraio 2026 negli stessi orari, oltre che online su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Info: https://www.pugliaculture.it/comune/cisternino/