Molfetta, il 14 e 15 febbraio arrivano gli 'Skifidol™ Italian Brainrot Days'



MOLFETTA (BA) - Arrivano a Molfetta gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l’evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi arriva in Puglia: l’appuntamento è sabato 14 e domenica 15 febbraio al GRAN SHOPPING MONGOLFIERA di Molfetta, per due giornate di festa, incontri e spettacolo. - Arrivano a Molfetta gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l’evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi arriva in Puglia: l’appuntamento è sabato 14 e domenica 15 febbraio al GRAN SHOPPING MONGOLFIERA di Molfetta, per due giornate di festa, incontri e spettacolo.





Il progetto – firmato da Officina Comunicazione insieme a THEKOM, partner esclusivo per lo sviluppo degli eventi Brainrot nei centri commerciali – nasce per trasformare l’universo digitale di Skifidol Italian Brainrot™ in un’esperienza live spettacolare e totalmente immersiva.





E i numeri parlano chiaro: oltre 1 miliardo di visualizzazioni nel mondo e, in Italia, 6 ragazzi su 10 tra gli 11 e i 18 anni dichiarano di guardare quotidianamente i video virali che hanno reso celebre questo universo psichedelico. Una community inarrestabile, fatta di tormentoni, personaggi surreali, suoni ipnotici e balli irrinunciabili.





Il programma della tappa prevede sei appuntamenti quotidiani – alle ore 11, 12, 15, 17, 18 e 19 – durante i quali i giovani fan potranno vivere un’esperienza immersiva con i personaggi più iconici dell’universo Skifidol Italian Brainrot™. A Molfetta arriveranno infatti Tung Tung Tung Sahur, Mateo, Cappuccino Assassino e Boomerauro Rex, pronti a incontrare il pubblico per scattare foto, salutare i fan e ballare insieme a loro la coreografia ufficiale, realizzata dai performer della scuola H2O di Cassino e già disponibile sui social per essere imparata in anticipo.





Il GRAN SHOPPING MONGOLFIERA si trasformerà in un vero set Skifidol Italian BrainrotTM, con sei pannelli foto-hole dedicati ai personaggi da cercare e immortalare in una piccola “caccia al tesoro” fotografica. Non mancherà il momento più atteso dai collezionisti: lo scambio delle carte Skifidol Italian Brainrot™, con 2.000 card omaggio distribuite nel corso delle due giornate (1.000 al giorno, fino a esaurimento scorte).





Ogni evento avrà una durata di circa 30 minuti, è completamente gratuito, accessibile e pensato per far vivere a bambini e famiglie un’esperienza sorprendente, divertente e totalmente immersa nel mondo psichedelico e virale che sta conquistando la Generazione Z e Alpha.





UN SUCCESSO CHE PARLA LA LINGUA DELLE NUOVE GENERAZIONI





“Con Skifidol Italian Brainrot™ Days portiamo dal vivo un fenomeno che sta segnando l’immaginario dei più giovani. L’entusiasmo visto finora ci conferma che questo format è in grado di trasformare un trend digitale in un’esperienza reale, emozionante e memorabile” – ha dichiarato Andrea Marchesi, Amministratore Delegato di Officina Comunicazione.





“Siamo felicissimi dei risultati straordinari ottenuti fin qui. Il pubblico ci sta dimostrando che questo progetto intercetta perfettamente gusti e passioni delle famiglie italiane. Essere partner esclusivi per gli eventi ufficiali SkifidolItalian Brainrot™ è per noi un riconoscimento importante e un’ulteriore conferma della nostra capacità di portare nei centri commerciali format contemporanei e vincenti”, ha aggiunto Gianfranco Tomaselli, Direttore Commerciale di TheKom.





Officina Comunicazione e THEKOM ricordano che gli Skifidol Italian Brainrot™ Days rappresentano l’unico tour ufficiale del brand: diffidare dalle imitazioni!