Cena con Delitto 'Una danza mortale' giovedì 12 gennaio a Officine Birrai a Lecce



LECCE - Improvvisart torna sulla scena del crimine di Officine Birrai a Lecce con un nuovo appuntamento di Cena con Delitto.





Il secondo appuntamento, “Una danza mortale”, è un racconto avvolgente fatto di amori e gelosie, sogni mai realizzati e relazioni deformate da interessi economici, dove seduzione e doppi giochi si intrecciano senza tregua.





Denaro, ambizione e soprattutto amore sono i pilastri su cui si regge la vita dei protagonisti: all’apparenza sereni, ma custodi di segreti pronti a venire alla luce. In fondo, chi può davvero dirsi senza colpe?





La Cena con Delitto prende vita sotto gli occhi degli invitati: gli attori di Improvvisart si confondono tra i clienti, il personale di sala e di cucina, o fingono di essere i proprietari del locale. Tutto sembra proseguire normalmente, finché un improvviso e terribile omicidio sconvolge ila cena sotto gli occhi di tutti.





Da quel momento, ogni tavolo diventa una squadra di investigatori chiamata a risolvere il caso tra una portata e l’altra, aiutando la polizia a smascherare l’assassino.





Enigmi, bugie, tradimenti e colpi di scena si susseguono in una spirale di suspense, perché in una Cena con Delitto nulla è mai davvero come sembra.





Cena con Delitto è un format di Improvvisart.





Menu

Crunch Black Angus

Carciofo e cacioricotta

Chips della casa

Orecchiette salsiccia e cardoncelli

Bombette alla birra con patate al forno

Frittelle di patata dolce

Cena con delitto “Una danza mortale”





Giovedì 12 febbraio – ore 20:30

Officine Birrai – via D’Annunzio 52, Lecce

















cena + spettacolo € 28,00 bevande escluse

















Prenotazione obbligatoria al 371 317 8835 entro il 10 febbraio

















www.cenacondelittopuglia.it