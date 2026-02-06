Taranto, 26enne denunciato per spaccio di droga dai Falchi della Polizia di Stato

TARANTO – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane tarantino di 26 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta dai Falchi della Squadra Mobile, ha permesso di raccogliere indizi secondo cui il giovane avrebbe avviato un’attività di spaccio direttamente dal suo domicilio, situato nei cosiddetti “cortili” di via Crispi.

Dopo alcune ore di osservazione, i poliziotti hanno fermato il sospettato per strada e hanno eseguito una perquisizione nell’appartamento. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti in un cassetto della cucina alcuni involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, due dosi preconfezionate di hashish e un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 26enne è stato deferito in stato di libertà. La Polizia di Stato ricorda che, per l’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.