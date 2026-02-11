Conversano, la Polifonica “J. S. Bach” apre le porte a nuovi coristi

CONVERSANO - Un invito caloroso a tutti gli appassionati di canto arriva dalla, che apre le proprie attività a chiunque desideri avvicinarsi all’arte corale e partecipare ai prossimi concerti.

L’iniziativa è rivolta sia a chi ha già esperienza sia a chi si avvicina per la prima volta al canto: non sono richieste conoscenze musicali specifiche né precedenti esperienze in coro. I partecipanti potranno apprendere le basi e sviluppare le proprie capacità durante le prove settimanali, previste dalle 19:30 alle 21:00 presso la sede della Polifonica in via D. Cimarosa 4 a Conversano.

La partecipazione è libera e gratuita. Chi desidera aderire può contattare l’organizzazione al 333 8511930 oppure scrivere all’indirizzo e-mail polifonicajohannsebastianbach@gmail.com.

Un’occasione aperta a tutti per condividere la passione per la musica e vivere un’esperienza artistica e collettiva all’interno di una realtà corale attiva sul territorio.