Grottaglie, il progetto 'Svolta' in favore dell'occupazione giovanile



GROTTAGLIE (TA) - Si chiama "Svolta", acronimo che sta per Sviluppo, valore, orientamento, lavoro, talento, autonomia", il progetto che vede capofila il Comune di Grottaglie nell'ambito dell'avviso Punti Cardinali for work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro (PR Puglia FESR-FSE + 2021-2027 - Priorità V Occupazione).





L’obiettivo è migliorare l’accesso all’occupazione, soprattutto per i giovani ed i disoccupati di lungo periodo. Il progetto sarà presentato giovedì 12 febbraio, alle ore 11.30, nella sede di AGRILOG, Strada Provinciale Grottaglie - Monteiasi.





Parteciperanno, per il Comune di Grottaglie, il sindaco Ciro D’Alò, Maria Anastasia, assessore allo Sviluppo economico e Daniela De Vincentis, Responsabile Settore “Pubblica Istruzione, Turismo, Cultura e Sport”; Fulvio Iurlaro, Project Manager di Programma Sviluppo e coordinatore del progetto; Ersilia Costagliola Di Fiore, delegata Fondazione Consulenti per il Lavoro Taranto.





Interverranno, inoltre, i partner del progetto: Arpal Puglia, Confesercenti Casaimpresa Taranto, Confindustria Taranto, Confcommercio Taranto, ITS Academy Mobilità, Formare Puglia Aps, Sistema Impresa, Programma Sviluppo, Fondazione Smile Puglia, Gruppo di Ricerca Dedalos Soc. Coop. Sociale Ets; Sofocle Aps; Quasar coopertiva sociale; Ifoa; Fondazione Consulenti per il Lavoro; Isonomia Aps; Nura Aps; Gal Magna Grecia Scarl.