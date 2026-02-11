III edizione della sfilata dei carri allegorici, torna la magia del Carnevale a Mesagne



Torna a Mesagne uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la III edizione della Sfilata dei Carri Allegorici "Carnevale 2026".





Con la deliberazione n. 7/2026, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, ha ufficialmente approvato l’atto di indirizzo per lo svolgimento della manifestazione che si terrà il prossimo 14 febbraio 2026.





La sfilata di quest'anno partirà alle ore 15,00 dal parcheggio in via Brodolini. Il percorso, da via Brodolini a Via Marconi con arrivo in Piazza Emanuele II, vedrà la partecipazione di 7 carri allegorici e circa 500 figuranti, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio, le associazioni culturali, sportive e di volontariato, e i cittadini.





L’evento, organizzato dall’Associazione "EBALON" di Torre Santa Susanna, si propone di consolidare il successo delle precedenti edizioni, caratterizzate da una straordinaria partecipazione di pubblico e famiglie in un clima di totale sicurezza.





Oltre al divertimento, la manifestazione rappresenta un momento di alto valore identitario e sociale che intende favorire l’aggregazione intergenerazionale, l’inclusione e il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale, all’insegna della creatività. Si invita la cittadinanza a partecipare.